Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

В выставочном зале конгресс-центра МГТУ имени Баумана - исключительно разработки местных студентов. Их так много, что президенту успевают показать только самые интересные. Главный экспонат - макет корпуса "Квантум парк". Этот междисциплинарный кластер передовых технологий объединит 25 уникальных лабораторий.

"Он полностью построен - спасибо Сергею Семеновичу Собянину и московскому строительному комплексу. Это уникальное здание. Мы сейчас там монтируем чистые комнаты. После этого мы привезем оборудование и будем докупать и наращивать мощность", - сообщил Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Баумана.

Экскурсию по обновленному студенческому городку Владимиру Путину проводит мэр столицы Сергей Собянин. Жилые корпуса Бауманки построены по федеральной программе создания современных кампусов. Комплекс общежитий теперь вмещает более двух тысяч учащихся. Есть и пространства для отдыха от учебы. Помимо зоны коворкинга и фудкортов, возродили стадион "Металлург". Территорию хотел забрать себе один из инвесторов, но вступилось правительство Москвы.

"Сейчас полную реконструкцию делаем с инфраструктурой, с раздевалками, со спортзалами и так далее. Как только заканчиваем - тут еще рядом исторический ФОК такой - переезжаем туда со студентами и приступаем к реконструкции. В сентябре открывали в прошлом году. До этого за лето сделали еще полную реконструкцию набережной реки Яуза. 14 километров за лето. Теперь полностью весь район благоустроен", - рассказал Собянин.

Своими впечатлениями от нового корпуса Бауманки с президентом поделились сами студенты. А потом засыпали вопросами. Конечно, о развитии отечественной космической отрасли. Интересуются - планирует ли Россия в будущем возобновлять сотрудничество с недружественными государствами? И насколько для мировой космонавтики в принципе важно участие нашей страны?

Путин: Несмотря на то, что наши европейские партнеры прекратили с нами сотрудничать и практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах - в том числе, по-моему, по изучению Марса. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы не изъяли. Приборы-то работают. Что касается сотрудничества с другими странами, со Штатами - оно продолжается. Роскосмос в контакте находится с НАСА. Работа, безусловно, будет продолжаться в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской народной республикой большие планы: интересные, хорошие и грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может, потому что очень много стран заинтересованы. Тем более потому, что мы были и по многим направлениям остаемся лидерами. А значит, представляем интерес.

Планирует ли Россия присоединиться к амбициозному проекту об освоении Марса? Один из членов экипажа уже здесь, намекает студент.

Путин: Есть человек, в Штатах он живет, Илон Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Такие люди не часто появляются в человеческой популяции: заряженные на определенную идею - если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же как в свое время были реализованы идеи того же Королева. Проект полета на Марс - очень сложный. Но многие проекты реализуются, мне кажется, что и этот в конце концов реализуется. В советское время песня популярная была "И на Марсе будут яблони цвести". Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, это то, к чему человечество будет стремиться. И здорово, что вы сейчас думаете об этом, планируете свое участие.

Наша страна за долгие годы сумела задать для всего мира высокую планку в космической отрасли. Уже на совещании президент подчеркивает: вклад молодежи в отрасль должен возрасти - этого хотят и сами студенты, а значит, подобные идеи необходимо поддерживать активнее.

Путин: Напомню что и Королев был студентом Бауманки. Здесь он не только учился, но и сконструировал модель легкомоторного самолета в качестве дипломной работы, а потом, как известно, три десятилетия спустя вместе с командой единомышленников обеспечил первенство нашей страны в космосе. Так что традиции здесь серьезные. Мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. Чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026 и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме.

Президент подчеркнул: необходимо обязательно и дальше наращивать потенциал отечественной космонавтики. Тем более, все, даже самые амбициозные планы в полной мере соответствуют статусу нашей страны как передовой космической державы.