Дональд Трамп отверг сделку с Украиной на 50 миллиардов долларов и отказался поставлять ей оружие даже за деньги. Терпение американского лидера лопнуло из-за того, что Киев раз за разом показывает пренебрежение к миротворческим инициативам США.

Вот и сегодня Рада проголосовала за продление военного положения до 6 августа. Таким образом, президентские и парламентские выборы на Украине опять откладываются. А ведь к их проведению неоднократно призывал глава Белого дома, указывая на низкий рейтинг Зеленского.

Репортаж Евгении Проскурновой.