Мишустин: Санкции стали дополнительным катализатором развития отечественных компаний

Санкции стали дополнительным катализатором развития отечественных компаний, в том числе производителей строительных материалов. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем компании "Технониколь" Сергеем Колесниковым.
Лучший российский экспортер битумных материалов сейчас переориентировался с европейских рынков на государства Юга и Востока. Объемы продаж позволяют расширить мощности. Скоро в Рязани откроется современный машиностроительный цех по выпуску оборудования для производства минеральной ваты. А для наполнения предприятий кадрами производитель активно сотрудничает с региональными политехническими вузами и колледжами.
"Конечно, и кадровый вопрос, и вопрос создания новых технологий на повестке дня, и рассчитываем, что вы будете принимать самое активное участие также в развитии образовательных программ. Потому что это то, чем сейчас очень активно занимается правительство по поручению президента. Вы знаете, мы кластеры для профессионалитета формируем, занимаемся стратегией, программой "Приоритет-2030" для высших учебных заведений и передовыми инженерными школами. Это все без предприятий, которые используют труд инженеров, технологов, строителей, невозможно", - отметил Мишустин.