Мишустин: Санкции стали дополнительным катализатором развития отечественных компаний

Санкции стали дополнительным катализатором развития отечественных компаний, в том числе производителей строительных материалов. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем компании "Технониколь" Сергеем Колесниковым.

Лучший российский экспортер битумных материалов сейчас переориентировался с европейских рынков на государства Юга и Востока. Объемы продаж позволяют расширить мощности. Скоро в Рязани откроется современный машиностроительный цех по выпуску оборудования для производства минеральной ваты. А для наполнения предприятий кадрами производитель активно сотрудничает с региональными политехническими вузами и колледжами.