МВД: Экс-глава Курской области задержан по делу о хищении 1 млрд рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. Об этом в среду, 16 апреля, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, экс-чиновники задержаны по делу о хищении более 1 миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных Корпорации развития Курской области для строительства фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной.

По тому же делу задержали и отправили под арест троих руководителей Корпорации, а также глав коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших строительные работы.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Башкортостан Владислава Дзюбу. По данным следствия, он заставил подчиненных отдать ему свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на "представительские расходы управления".

До того в Москве задержали экс-проректора РУДН Анжелу Должикову по подозрению в хищении 1 миллиона рублей. Женщина обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта. После получения денег вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и ИП. Деньги им перевели, но саму работу пришлось выполнять подчиненным Должиковой.