Неизвестного советского солдата торжественно перезахоронили в столице Приднестровья. Останки героя, павшего в боях с фашистами, были обнаружены поисковиками в селе Парканы под Тирасполем.

На лафете артиллерийского орудия гроб в сопровождении почетного караула провезли по центральной площади города до мемориала Славы, который создан по аналогии с Могилой Неизвестного Солдата в Москве. Останки бойца предали земле со всеми воинскими почестями под звуки гимна.

Участие в торжественной церемонии приняли глава республики Вадим Красносельский и чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Молдавии Олег Озеров.