Певица Слава соблазняет Петросяна и публично оскорбила Брухунову

Певица Слава отдыхает с семьей в Дубае. Артистка даже в отпуске умудрилась устроить скандал.

На курорте Слава ни в чем себе не отказывает, поэтому может даже в обед выпить бокальчик игристого. Но после алкоголя на солнце артистка очень быстро хмелеет и становится слишком веселой.

"Решила выпить. Что трезвая, что пьяная — одно и то же", — заявила исполнительница хита "Одиночество сволочь".

После игристого Слава прямо на пляже стала смотреть видео с концертов Евгения Петросяна. В какой-то момент артистку озарило, что она могла бы стать женой юмориста. Певица решила не тянуть и тут же обратилась к Петросяну, оскорбив при этом его молодую жену Татьяну Брухунову.

"Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы. Мы и по возрасту подходим", — заявила певица.

Пока ни Евгений Ваганович, ни его супруга Славе не ответили.

Отметим, что на днях певица рассталась со своим сожителем Анатолием Данилицким. Причиной разрыва Слава назвала слишком частые ссоры.