В Белгородской области погиб десятилетний ребенок. Мальчик с земли мину-"колокольчик", боеприпас взорвался у него в руках. Об этом рассказал в среду, 16 апреля, глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, от полученных ранений ребенок скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Гладков выразил искренние соболезнования семье погибшего мальчика, подчеркнув, что тяжелее горя потери ребенка ничего быть не может.

При этом губернатор призвал объяснить детям, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли неизвестные предметы, ведь очень "коварен враг".

"Колокольчиком" называют одну из разновидностей кассетных противопехотных мин западного производства. Этот натовский боеприпас причислен к третьему, высшему, уровню опасности. Такая мина выглядит как цоколь от электрической лампочки с привязанной к ней ленточкой-петелькой — вся конструкция напоминает колокольчик на веревочке, что и дало устройству название.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы, которые оставляют украинские националисты, часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта. ВСУ специально маскируют взрывчатку, чтобы пострадали мирные жители.

Также сообщалось, что российские военные в Курской области обнаружили запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы. Среди них есть кассетные противопехотные мины "Лепесток". Разминированием занимаются воинские части и подразделения инженерных войск ВС России.