Путин сравнил Маска с Сергеем Королевым: Такие появляются нечасто

Американского бизнесмена и создателя компании SpaceX Илона Маска можно сравнить с советским инженером ракетно-космических систем Сергеем Королевым. Такое мнение высказал в среду, 16 апреля, президент России Владимир Путин.

Российский лидер пообщался со студентами МГТУ имени Н.Э. Баумана, обсудив с ними, в числе прочего, изучение и освоение космоса. Эту же тему затем вынесли на обсуждение на совещании с участием президента.

Владимир Путин напомнил, что "есть человек, в Штатах он живет — Маск, который, можно сказать, бредит Марсом". По мнению президента России, "такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определенную идею", которая сегодня может казаться невероятной, но завтра будет воплощена.

Глава государства напомнил, что именно так "в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно — некоторые планы, которые они строили" (цитата по ТАСС).

Комментарий Владимира Путина последовал вскоре после того, как Маск высказался в пользу восстановления российско-американских отношений. Бизнесмен напомнил, что через Берингов пролив наши страны разделяет совсем малое расстояние, которое иногда можно даже преодолеть пешком — по льду.

Освоение космоса является одной из немногих областей, в которых даже в последние годы Москва и Вашингтон сохранили диалог. 7 апреля на Байконуре представители "Роскосмоса" и NASA обсудили не только сотрудничество на МКС, но и совместное празднование годовщины стыковки "Союз-Апполон".