КП: Кадышева не обходится без таблеток и не читает новости, чтобы не волноваться

Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" пользуются невероятной популярностью у молодежи. На внезапной волне успеха артисты решили провести дополнительные концерты и даже замахнулась на стадионы.

Но поклонники Надежды Никитичны переживают, не повредит ли это ее здоровью. Ведь в недавнем интервью бывшая невестка артистки заявила, что Кадышева плоха, якобы она вынуждена каждый день принимать лекарства. Но организаторы концертов успокаивают народ, мол, слухи о проблемах со здоровьем исполнительницы хита "Веночек" слишком преувеличены.

Естественно у 65-летней артистки есть несколько хронических заболеваний, но все они "согласно возрасту". По данным "Комсомольской правды", муж и сын оберегают Кадышеву от стресса и волнений. Надежда Никитична не читает новости, не ведет соцсети и даже не смотрит их. Дозвониться до певицы тоже невозможно, трубку всегда берет кто-то другой.

"Родственники по женской линии в семье Кадышевой рано уходили из жизни из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, поэтому она себя бережет. Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о "плачевном состоянии" Кадышевой преувеличены", — отмечает издание.