Если власти ФРГ согласятся поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, это будет означать "совершенно новое качество" в российско-германских отношениях. Об этом заявил в среду, 16 апреля, посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, подчеркнул, что "если такое случится, это будет весьма недальновидный шаг". Изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины это не поможет, однако "может только затянуть конфликт и приведет к дальнейшим жертвам".

Нечаев также отметил, что солдаты ВСУ не умеют управлять таким дальнобойным оружием, а потому встает вопрос, "означает ли это, что у ракет будут стоять немецкие солдаты или офицеры".

При этом посол выразил надежду на то, что "здравомыслящие политики в Германии услышали необходимые сигналы, которые дал президент России Владимир Путин".

Олаф Шольц в качестве канцлера ФРГ неоднократно отказывал киевскому режиму в поставках ракет Taurus, хотя и не прекращал оказание военной поддержки ВСУ, накачивая их другими вооружениями.

Ситуация может измениться с приходом к власти нового главы германского правительства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц настаивает на ультиматуме Москве в формате: "Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus".