Политолог Васильев заявил о революционных изменениях в отношениях США и Европы при Трампе

Президент США Дональд Трамп отказался от поставок вооружений Украине на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом сообщило в среду немецкое издание Bild. По его данным, киевский режим был готов оплатить, в частности, ракетные вооружения и системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Но глава Белого дома, как пишет "Бильд", отклонил предложение, отдав приоритет достижению соглашения с Москвой. Это ещё одно подтверждение того, что курсы, которыми следуют Америка и Европа расходятся всё больше. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже прямо заявила, что прежнего Запада больше не существует. Европе следует рассчитывать на свои силы, в том числе в вопросах помощи киевскому режиму.

Американо-европейские отношения с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Владимир Васильев, главный научный сотрудник института США и Канады.

"Многие американские аналитики согласны с тем, что в американо-европейских отношениях буквально в течение нескольких месяцев, за время пребывания Трампа у власти, произошли революционные изменения. Вопрос только в том, будут ли они обратимыми или нет. Дело в том, что провозгласил Трамп. Трамп провозгласил одну очень важную идею. Он сказал, что Америка превыше всего. В переводе на простой язык это означает "отныне каждый сам за себя". И вот это, собственно говоря, то послание, которое он и адресовал своим европейским партнерам, бывшим в данном случае, сказав, что теперь каждый сам за себя. И, собственно говоря, сегодня брюссельская бюрократия этот вызов приняла. Ну, раз так, давайте будем действовать, исходя из европейских интересов, исходя из того, что Европа всё-таки это ещё Европейский союз, и у нас есть достаточно сил для того, чтобы противостоять Соединённым Штатам Америки и конкурировать с ними.

Но Трамп, я думаю, пошел гораздо дальше, потому что то послание, которое он адресовал, это не адресовано Брюсселю, это адресовано тем правым силам, тем националистическим силам, представляемым, допустим, Виктором Орбаном, Марин Ле Пен. Мы можем найти их практически в каждой европейской стране. И тогда это как бы переходит на следующую стадию: каждая страна сама по себе. И вот здесь, я думаю, мы подходим к принципиальной, действительно, американской политике, состоящей в том, чтобы Европейский союз, если не распался, то во всяком случае резко ослабло его экономическое влияние как такового. Потому что, если вы конкурент, если вы экономический конкурент, ну тогда с вами надо бороться, как с экономическим конкурентом", - сказал Васильев.