Путин анонсировал новый нацпроект по космосу

России необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом и одной из ключевых движущих сил нашего национального развития. Такое заявление сделал в среду, 16 апреля, глава государства Владимир Путин на тематическом совещании.

Президент рассказал, что планируется в самое ближайшее время утвердить новый национальный проект по развитию космической отрасли — такая договоренность была достигнута в марте с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Его реализация должна способствовать, в числе прочего, развертыванию российской системы беспилотников.

России как суверенному государству жизненно необходимы космические проекты, а планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы. Москва готова и к реализации проектов совместно с другими странами — Россия открыта к международному сотрудничеству в этой сфере, подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что подобные проекты требуют финансирования, а потому необходимо обеспечить его понятные и стабильные источники, сообщает РИА Новости.

Глава государства и прежде подчеркивал, что Россия как одна из ведущих космических держав должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, задачи безопасности.

Национальный проект, который определит будущее российской космонавтики, Владимир Путин обсуждал в ноябре 2024 года с главой "Роскосмоса". Для развития отрасли привлекают большие инвестиции не просто так. Ожидается, что к 2030 году мировая космическая группировка будет насчитывать до 100 тысяч спутников различного назначения.