Собянин: Обновленная Бауманка — новый шаг в развитии инженерного образования

МГТУ имени Н.Э. Баумана — это известная кузница кадров космической отрасли. По направлениям, связанным с освоением космоса, здесь учатся свыше 4,5 тысячи студентов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Большое участие в жизни Бауманки принимает глава государства Владимир Путин, приехавший в вуз в среду, 16 апреля. Как отметил Сергей Собянин, президент посетил новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ему показали исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах.

По поручению Владимира Путина ведущий инженерный вуз России стремительно модернизируется. Новый кампус Бауманки — первый объект в стране, построенный по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" (нацпроект "Наука и университеты").

В кратчайшие сроки построено и отреставрировано 14 зданий площадью примерно 170 тысяч квадратных метров. Многое сделано для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза. Близится к завершению комплексное обновление стадиона "Металлург" — главной "домашней" арены Бауманки.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал о новой стратегии развития образования — она разрабатывается с учетом потребностей экономики. В колледжах обновили материально-техническую базу, для вузов строятся кампусы мирового уровня, успешно работают 50 передовых инженерных школ.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что из программ вузов необходимо убрать устаревшие курсы. Стране нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий. Велика потребность в профессионалах, готовых использовать передовые методы проектирования и конструирования.