Асмус выгнали из сериала "Склиф" из-за профнепригодности, заявила режиссер Агранович

Кристина Асмус была досрочно выведена из сериала "Склиф", хотя ее героиня — один из центральных персонажей. Это породило слухи, что на съемочной площадке произошел скандал.

Пока сама актриса говорит, что все так и было задумано по сценарию, режиссер картины Мария Агранович подтвердила отстранение Асмус от проекта.

"Я могу сказать так, что правда. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить , потому что есть соглашения определенные с продюсерами", — сказала Агранович в беседе с Super.

Ранее ситуацию прокомментировала и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. По ее словам, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. "Это был непростой, но необходимый шаг", — заявила Канделаки.

По слухам, Асмус не желала выстраивать отношения с коллегами по съемочной площадке, актера Матвея Лыкова она доводила чуть ли не каждый день. Более того, Кристина требовала вносить изменения в сценарий и хотела видеть свое имя в титрах не только в списке артистов, но и как креативного продюсера.