"Активный гражданин" развивает проект для детей с познавательными играми и комиксами

На онлайн-платформе "Активный гражданин - детям", начавшей работать в августе 2024 года, представлено уже свыше 240 познавательных викторин, игр, комиксов и видеороликов, а разделы знакомят с историей и культурными площадками города, крупными проектами и фестивалями для юных жителей Москвы.

"Платформу посетили уже больше 1,4 миллиона раз. Чаще всего ей пользуются ребята в возрасте от 11 до 13 лет", - сообщила заммэра Наталья Сергунина, которую цитирует информагентство "Москва".

Так, желающих приглашают пройти викторины, им показывают видеоролики с творческими мастер-классами и рассказами о музейных экспонатах, а в комиксах описаны электронные проекты Москвы, в том числе это "Активный гражданин" и "Город идей".

Функции онлайн-платформы регулярно дополняются. Одна из новых опций - выбор понравившегося дизайна сайта.