Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. В течение минувшей ночи сбит 71 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Курской области сбито 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По семь украинских беспилотников уничтожила ПВО над Орловской и Рязанской областями, четыре дрона – над Брянской, три – над Владимирской областями. Один БПЛА сбит над территорией Тульской области.

Оперштаб Курской области в Telegram поблагодарил защитивших регион бойцов ПВО. Гражданам напомнили: при обнаружении обломков беспилотника нельзя к ним приближаться и тем более трогать. Следует по телефону 112 сообщить об опасной находке.