Принц Уильям в ярости из-за выходки Гарри на Украине

Принц Гарри 10 апреля без предварительного анонсирования посетил Украину. Герцог Сассекский побывал в одной из больниц Львова, где проходят лечение боевики ВСУ. Когда о выходке мужа Меган Маркл узнали во дворце, разразился скандал.

Неожиданное прибытие Гарри на Украину привело в ярость его старшего брата Уильяма. Принц Уэльский устроил разнос придворным чиновникам, которые ранее не пустили его в Киев.

Как пишет Daily Mail, в прошлом месяце принц Уильям был в Эстонии и подумывал доехать до Украины, но из соображений безопасности наследника британского престола отговорили от визита. Теперь же старший сын Карла III считает, что выглядит трусом на фоне младшего брата.

Чтобы сгладить ситуацию, дворец резко осудил выходку Гарри. Герцога Сассекского обвинили в лицемерии, так как он судится за право пользоваться королевской охраной, говорит, что ему и его семьей угрожает опасность, а потом сам едет в страну раздираемую конфликтом.