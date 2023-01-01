Тысячи человек вышли на улицы столицы Гагаузии

Около пяти тысяч человек вышли на улицы столицы Гагаузии в знак поддержки главы автономии Евгении Гуцул, которую суд отправил под домашний арест.

Собравшиеся обвиняют Кишинев в преследовании политика за ее пророссийские взгляды. Среди участников - депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства, активисты общественных организаций. А накануне Народное собрание автономии призвало ЕС обратить внимание на нарушения прав граждан со стороны властей Молдавии.

Евгения Гуцул была задержана еще 25 марта в аэропорту Кишенева. Ее обвиняют в якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Аналогичные дела были возбуждены и против соратников главы Гагаузии по партии "Шор", которая выступала за сближение с Россией и была объявлена в Молдавии антиконституционной.