Умер поэт Константин Кедров

Советский и российский поэт, философ и критик Константин Кедров скончался в возрасте 82 лет. Об этом в среду, 16 апреля, рассказали в пресс-службе Российского союза писателей.

Отпевание поэта пройдет 18 апреля в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот. Прощание с Кедровым состоится в этот же день в Центральном доме литераторов. После кремации урну с прахом захоронят на Донском кладбище в родовой могиле Кедровых-Челищевых, сообщает ТАСС.

Кедров издал свыше 30 стихотворных сборников и создал школу поэтов-метаметафористов. Был кандидатом филологических наук, доктором философских наук и профессором Литературного института имени А. М. Горького.

В 2003 году Константин Кедров вошел в шорт-лист номинантов на Нобелевскую премию по литературе. Комментируя это событие, поэт заявлял, что "Нобелевский комитет всегда удивлял Россию тем, что обращал внимание, прежде всего, на тех, кого официальная культура стремилась забыть".

Поэт и публицист Андрей Вознесенский говорил, что "Кедров – это константа мысли. Мысль – это константа Кедрова". Профессор Сергей Капица сравнивал литературные достижения Кедрова с теорией относительности в физике.