В Белом доме заявили о способности управлять временем и пространством

Директор управления Белого дома по науке и технологической политике Майкл Крациос выступил с громким заявлением. По утверждению советника президента США по технологиям, "наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством.

Как сообщается на официальном сайте Белого дома, Крациос, выступая 14 апреля в Техасе, рассказал о "рассвете нового Золотого века Америки". Глава государства Дональд Трамп поставил перед своей администрацией монументальную задачу обновления нации, а это, по словам его советника, требует возрождения американской науки и промышленности.

В этом контексте Крациос высказался о технологиях, которые "уничтожают расстояние, вызывают рост и улучшают производительность". От конкретики политик воздержался. Однако под конец речи он упомянул "научные открытия, которые изогнут время и пространство, сделают больше из меньшего и приблизят нас к бесконечным рубежам".

Ранее о новейших технологиях и материалах с уникальными характеристиками рассказал президент России Владимир Путин. Говоря о новейшей ракетной системе "Орешник", он сообщил, что использованные в ней материалы способны выдерживать температуру поверхности Солнца.