Вдова Паши Техника увезла сына в Таиланд и рассказала, где умер его папа

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. По некоторым данным, артиста один из поклонников угостил неизвестным веществом, после чего рэпер впал в кому.

Похоронили музыканта в Москве 11 апреля. На траурной церемонии за гробом шли мать Техника и его бывшая жена Ева Карицкая. Шестилетний сын Паши Иван отказался прощаться с отцом.

Теперь же Ева увезла ребенка в страну, где умер его отец. Карицкая оправдалась, что сделала это в интересах сына.

"У Ивана поллиноз и очень сильная реакция на березу, которая сейчас цветет в России. Если бы мы успели сделать шенген, улетели бы в Испанию. Но, увы, сказали ждать месяц. В Турцию не полетели, потому что мы там были в прошлом году и там нет знакомых", — заявила она на своей странице в соцсети.

Ева призналась, что пока ей больно смотреть на сына, ведь он растет копией Техника. "Только, конечно, я уверена, что Иван будет другим. Просто внешне дикая схожесть, еще и оба по знаку зодиака Раки", — пояснила вдова музыканта.

Мальчик задает Карицкой много вопросов об отце. Ева старается отвечать максимально честно. "Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным. Он начал задавать вопросы, от чего папа умер, я ответила как есть — от инфекции в легких", — поделилась бывшая жена Техника.