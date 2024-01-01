Специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили, что так называемые звуковые пушки не применялись во время протестов в Белграде 15 марта. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Как отметил политик, на основании полученных результатов может быть сделан категорический вывод, что акустические устройства такого рода, какие есть у полиции Сербии, не были использованы в отношении митингующих.

Прийти к такому выводу, по словам Вучича, экспертам ФСБ помогло изучение технических характеристик звуковых установок МВД Сербии, анализ видео и аудиоматериалов с места происшествия, изучение медицинских данных сотрудников полиции и других служб, присутствовавших на митинге.

Кроме того, были проведены эксперименты над собаками на полигоне с акустическими пушками указанных типов, цитирует сербского президента РИА Новости.

Ранее Александр Вучич пообещал, что покинет пост главы государства, если сообщения о применении силовиками звукового оружия против протестующих в Белграде получат подтверждение. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уже подал в отставку из-за случившегося.

Российские спецслужбы не раз помогали сербским коллегам. Осенью 2024 года заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин встретился в Москве с директором ФСБ Александром Бортниковым. Сербский политик выразил признательность ведомству за постоянную поддержку в решении "сложных вопросов".