Российские военные уверенно атакуют врага на стратегически важных участках фронта. Наносят поражение технике и живой силе противника на линии боевого соприкосновения. Уничтожают склады с боеприпасами и инфраструктуру ВПК неприятеля в тылу.

Ивановские десантники пресекают все попытки ВСУ провести ротацию в районе Часова Яра. В этот раз до пункта назначения не доехала вражеская пехота. Колонна бронетехники, в том числе БТР М-113 иностранного производства, была полностью ликвидирована нашими ударными дронами. А экипаж самолета СУ-34 поддержал наземную группировку войск "Восток" и обеспечил прикрытие авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух". Пункт временной дислокации противника, обнаруженный разведкой, был обречен.

В Харьковской области нанес удары по боевикам расчет РСЗО "Ураган". Артиллеристы приняли координаты противника и поразили 220-миллиметровыми реактивными боеприпасами все назначенные цели. Корректировку огня вели беспилотники и в режиме реального времени передавали результаты.