Америка с каждым днем становится всё более великой! Пока это величие заключается в том, что Вашингтон объявил торговую войну почти всему миру. Но ошибочка вышла, когда рекордными пошлинами Трамп решил ударить по Китаю.

"Я спрашиваю себя, что дала глобальная экономика Соединённым Штатам Америки? И ответ таков: по сути, она основана на двух принципах: влезание в огромные долги, чтобы покупать вещи, которые производят для нас другие страны. Чтобы было ясно - мы занимаем деньги у китайских крестьян", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Торговая война, затеянная Трампом, должна привести к выгодной сделке, как думают американцы. Но пока китайские крестьяне откликнулись, показав американцам, как они выращивают для них свежий урожай планшетов. Торговая война с Китаем, рекордные тарифы на продукцию КНР, которые растут, как ставки в казино, китайцев скорее смешат. И в формате мягкой силы они стали напоминать почти уже великой Америке, чем ей придется заняться без китайской продукции.

Глобальные сети вдруг донесли до обитателей Великой Америки простую мысль: азиатские страны, которые Вашингтон привык считать мировой периферией, прекрасно обеспечивают себя всем необходимым. А вот Америка?..

"Я из Китая, позвольте мне показать вам американскую продукцию в моем доме… Ничего! А в вашем доме есть что-то из Китая?", - показывает житель Китая.

Ответ: да почти всё! Торговцы из города Иу спрашивают американцев: где вы возьмёте носки без нас? Что там носки! Популярные бейсболки с символикой "Сделаем Америку снова великой" - все они Made in China. Что там бейсболки, бытовая техника и прочий ширпотреб! В истребителях F-35, баллистических ракетах, беспилотниках американского производства используются китайские магниты, произведенные из редкоземельных металлов, которые нечем заменить. Пекин отправил привет Вашингтону, отказавшись от закупок американских "Боингов". Летайте сами. Если у вас в действительности всё не так как на самом деле.