Путин встретился с освобожденными из плена ХАМАС Труфановым и его семьёй

Президент РФ Владимир Путин в среду, 16 апреля, встретился в Кремле с освобожденными из плена ХАМАС Александром Труфановым, его матерью и невестой.

Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Путин отметил, что освобождение заложников из сектора Газа стало возможным благодаря многолетним отношениям РФ с палестинским народом. Он также поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова и выразил надежду на то, что все находящиеся в плену в Газе окажутся на свободе.