Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и встретиться с Путиным

Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором выразил желание приехать в Россию, чтобы встретиться с российским президентом и стать "послом мира". Об этом в среду, 16 апреля, сообщила украинская журналистка Диана Панченко.

"Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать всё так, как вы [Владимир Путин] этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул", — сказал актёр.

Он отметил, что не намерен затрагивать вопросы политики, а хочет обсуждать с российским руководством только "мир, спорт и счастье".