NYT: Трамп отклонил план Израиля атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль планировал в мае нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако Дональд Трамп не одобрил эту идею. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, израильские чиновники были уверены, что США примут активное участие в подготовке атаки. Однако Трамп решил взять курс на дипломатическое урегулирование разногласий между Израилем и Ираном.

Издание утверждает, что Израиль за счёт нападения надеялся отбросить ядерную программу Ирана минимум на год назад.