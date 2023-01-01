Путин встретился с освобожденной из плена ХАМАС семьей Труфановых

Москва делает все возможное, чтобы попавшие в плен в ходе палестино-израильского конфликта россияне были освобождены, заявил Владимир Путин.

Накануне вечером президент встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой.

Полтора года назад во время атаки на юг еврейского государства они были похищены и доставлены в Сектор Газа. Женщин освободили во время первого перемирия в конце 2023 года. Александр оставался в плену дольше всех - почти 500 дней.

"Ни в коем случае не хочу давать никаких политических оценок всем событиям, которые происходят. Всё, что с вами произошло, это большая беда. А то, что вам удалось оказаться на свободе, – это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями. И, думаю, нужно выразить слова благодарности руководству, политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили вот этот акт, гуманитарный акт, вас освободили. Я вас как раз с этим и хочу поздравить. Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы подобные акты совершались как можно чаще и чтобы все люди, которые ещё находятся в таких условиях, в которых вы провели столько много времени, чтобы они тоже были освобождены", - заявил Владимир Путин.

На встречу в Кремль также были приглашены главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин нашей страны Александр Борода. Вместе с дипломатами они приняли действенное участие в судьбе заложников. Александр Труфанов и его родные выразили благодарность российским властям и лично Владимиру Путину за освобождение и рассказали об истории своей семьи, которая неразрывно связана с Россией.

"Моя бабушка, Сашина прабабушка, была военным врачом. Она тоже была ранена во время боевых действий, попала в плен к нацистам, смогла бежать и закончила войну в партизанском отряде в Беларуси. То есть Саша – уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. Надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится", - сообщила мама Александра Труфанова.

"Дай Бог. У вас действительно история семьи серьёзная. Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и к её завершению", - сказал в ответ Путин.