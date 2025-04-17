В России создали лекарство от рака, не имеющее аналогов в мире — суд

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов "Лина М", заключил, что в стране создалось не имеющее аналогов в мире лекарство от онкологии.

Речь идет о препарате "Афотид". В документе суда говорится, что препарат позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. Сообщается, что лекарство уже применяют на добровольцах, передает "РИА Новости".

Ранее Сергей Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей. Морозовская детская больница и Центр специальной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого получат от правительства Москвы гранты для лечения детей с онкологическими заболеваниями с применением инновационных технологий, которые не входят в стандарты ОМС. Как рассказал Сергей Собянин, средства покроют затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Кроме того, деньги пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у детей.