Жители средней полосы России ночью могли увидеть северное сияние

Яркие краски этой ночью в небе видели жители многих российских регионов. Блеск северного сияния наблюдали не только в высоких широтах, но и в умеренных: Подмосковье, Ленинградской области, Татарстане. Ученые в этот раз грозили, что аврора будет видна даже в тропиках.

Подобный световой спектакль: следствие мощнейшей магнитной бури. До Земли добралась два огромных протуберанца, выброшенных Солнцем. Пик возмущения как раз пришёлся на эту ночь.

Но есть и обратная сторона этой красоты: колебания магнитного поля вызывают ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.