Град размером с теннисный мяч обрушился на столицу Пакистана

В столице Пакистана Исламабаде подсчитывают убытки после выпадения крупного града. Величина льдин впечатляет. В некоторых районах они достигали размера теннисного мяча: с легкостью разбивали стекла и оставляли вмятины на автомобилях. Десятки машин получили повреждения.

Кроме того, штормовой ветер валил деревья, рвал линии электропередачи и повредил несколько солнечных батарей. В соцсетях жители столицы Пакистана делятся кадрами, какой ледяной "урожай" можно собрать — на тарелке с трудом умещаются десять градин.