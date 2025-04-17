Стало известно, когда откроется единственный в мире винный город

Ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий рассказал, когда откроют первый в России и в мире винный город "Белый мыс" в Геленджике. Он сообщил, что изначально планировалось открывать город по частям, однако позже от этой идеи отказались.

Кроме того, на задержку открытия повлияли санкции, из-за которых Россия не получила необходимое оборудование, и пришлось его заменять. В итоге принято решение, что "Белый мыс" торжественно откроет свои двери в конце 2025 года, передает "РИА Новости".

"Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая", - пояснил он.

Известно, что площадь винного города, который оформлен в стиле биотек, составит более 40 тысяч квадратных метров. В нем будут располагаться лаборатория, винотека площадью 900 квадратных метров, музей, посвященный российскому виноделию, и другие объекты. "Белый мыс" планирует в сезон ежедневно привлекать от трех до пяти тысяч гостей.

К слову, в России резко выросло число баров и рюмочных. В октябре 2024 года число баров, пабов и рюмочных по всей России выросло на 23%из расчета год к году — до 9,2 тысячи заведений. Из-за подорожания импортного алкоголя интерес потребителей смещается в пользу более бюджетных настоек, а предпринимателям открывать бары, пабы и рюмочные выгодно из-за более высокой, чем в классическом общепите, маржинальности.