Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Стубб на своей странице в соцсети X признался, что ему было "как всегда приятно" поговорить с "другом" Зеленским. По его словам, Киев дал согласие на полное прекращение огня, и Россия должна сделать то же самое.

Глава киевского режима 15 апреля внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. 16 апреля закон принял парламент. Кроме того, с момента соглашения Киева и Москвы об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам. Украинские военные с 18 марта по 14 апреля нарушили свое обязательство 101 раз, передает РИА Новости.