Медики узнали, почему умерла актриса Мишель Трахтенберг

Офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка официально подтвердил причину смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг. Согласно данным, полученным телеканалом NBC, 39-летняя звезда скончалась от осложнений, вызванных диабетом. При этом не уточняется, был ли у актрисы первый или второй тип заболевания.

Отметим, что причина смерти Мишель Трахтенберг стала известна лишь сейчас потому, что родственники актрисы запретили проводить вскрытие "по религиозным причинам". Однако если бы был хотя бы намек на насильственную причину смерти Трахтенберг, то процедура была бы проведена без спроса у родни.

Напомним, о смерти известной американской актрисы Мишель Трахтенберг стало известно 26 февраля. Ей было 39 лет. Незадолго до смерти она перенесла трансплантацию печени.

Мишель Трахтенберг получила известность после выхода фильма "Евротур", однако многим зрителям она запомнилась прежде всего по роли Джорджины Спаркс из сериала "Сплетница". Также Мишель снималась в сериале "Баффи — истребительница вампиров", драматической ленте "Милосердие". Последний фильм с Трахтенберг вышел в 2018 году.