ВС России нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области

ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в Харьковской области. Целью ракет стали турбазы вблизи Изюма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщики зафиксировали четыре прилета по городу Изюм, один из них – серийный. Прилетело по дачным участкам на юго-востоке города. Там расположены базы отдыха, туркомплекс "Донецкий юрт" и коттеджный поселок, где разместились военные, в том числе иностранные.

Лебедев уточнил: в последние четыре дня поступали сообщения о том, что в Изюм и его пригороды малыми группами стягиваются подразделения ВСУ. Координатор добавил, что российские войска также поразили промзону в районе Изюмского тепловозоремонтного завода, передает РИА Новости.