Раскрыта выгода Трампа от снятия санкций с России

Дональд Трамп может снять санкции с России, причем, как утверждают источники, для него это даже выгодно. Смягчение санкций это "разменная монета" на переговорах Вашингтона с Москвой по поводу урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, играют роль и коммерческие интересы США. Как утверждает агентство Bloomberg, американский лидер видит экономическую возможность в перезагрузке отношений между Россией и США.

Ранее стало известно, что американские власти не стали вводить новые торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под санкциями.

Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт рассказал, что Трамп "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", причем сделать это можно как с помощью пряника, так и с применением кнута. Под кнутом подразумеваются рестрикционные меры.

Между тем президент России Владимир Путин отмечал, что российский бизнес научился работать в условиях санкций, введенных в отношении нашего государства недружественными странами. Однако рестрикции не следует воспринимать как временные — так, как было прежде, больше уже никогда не будет.