Собянин сообщил о планах благоустройства на востоке столицы

На востоке Москвы в этом году реализуют шесть масштабных проектов по благоустройству. Подробности рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в районе Богородское приведут в порядок парк "Янтарная горка". Обновят дорожки, установят мини-амфитеатр и сцену, обустроят спортплощадку.

В Новогиреево облагородят "Зелёный парк", там появятся современное футбольное поле с искусственным газоном, зона с тренажёрами, столы для настольного тенниса и археологическая песочница.

В районах Ивановское и Новокосино приведут в порядок территории вокруг прудов. В Вешняках на улице Кетчерская разместится многофункциональный спортивный кластер.

Кроме того, благоустроят бульвар в 4-м микрорайоне в районе Косино-Ухтомский. Проект включает аллею для комфортных прогулок с амфитеатром и качелями.