Разрешения на проезд в Грузию из России ожидают свыше 5 тысяч грузовиков

В электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии стоят свыше 5 тысяч грузовых автомобилей. В Центре организации дорожного движения республики уточнили, что для проезда из России в Грузию зарегистрировались 5013 грузовиков, передает "Интерфакс".

Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было приостановлено вечером 13 апреля. Причина - непогода в Грузии. Открытие перевала переносилось уже несколько раз, на дороге сохраняется повышенная лавиноопасность.

Направляющихся в Грузию россиян тем временем предупреждают, что для въезжающих в страну туристов станет обязательным наличие полисов медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Правило вступит в силу с 1 января 2026 года, однако путешественникам советуют уже сейчас иметь необходимые документы.