В последние годы российские туристы предпочитают длительные поездки в майские праздники для глубокого погружения в культуру и природу регионов. Спрос на уникальные виды размещения, такие как апартаменты, глэмпинг и фермерские дома, также растет. Экотуризм становится популярным в регионах с природными достопримечательностями, таких как Калининград и Сочи. Туристы готовы платить больше за комфорт и уникальные впечатления, сообщил ТВЦ доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко.

Традиционно пользуются большой популярностью поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на курорты Сочи, Кавказа и Дагестана, где можно сочетать осмотр достопримечательностей с отдыхом на побережье. В нынешнем году средний чек на внутренние путешествия в мае может измениться не более чем на 10% из-за инфляции.

Что касается путешествий за границу на майские праздники, то поездки обойдутся от 85 тысяч рублей в Турцию и от 140 тысяч рублей в ОАЭ и Египет за четыре дня. В целом, считает эксперт, майские праздники обещают быть успешными для внутреннего туризма.

Кстати, в первые длинные майские выходные в Москве и Московской области ожидается теплая погода — температура может достигать 20 градусов.