Ученые нашли "веские доказательства" существования жизни на далекой экзопланете

Команда исследователей из Кембриджского университета обнаружила "веские доказательства" внеземной жизни. Она, по мнению специалистов, содержится в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая находится в созвездии Льва на расстоянии в 124 световых года от Солнечной системы.

В ходе изучения небесного тела, ученые обнаружили присутствие органических соединений, которые вырабатываются живыми организмами, на Земле, например, фитопланктоном.

Впрочем, эксперты предупреждают: остается небольшая вероятность случайного происхождения органических молекул и сейчас задача исследователей получить больше данных, чтобы исключить данный фактор.