КНДР пригрозила США серьезными последствиями из-за учений с Южной Кореей

Демонстрация военной мощи США может обернуться для них негативными последствиями. Об этом заявили в Министерстве обороны КНДР в ответ на развертывание американских военно-воздушных сил в небе над Корейским полуостровом.

Тяжелый бомбардировщик и истребители принимают участие в совместных учениях с Южной Кореей, которые стартовали этим утром. Войска отрабатывают действия против различных угроз, перехват самолетов противника, огневую поддержку наземных частей. Цель - повысить слаженность на фоне противостояния с Пхеньяном.

В КНДР назвали учения провокацией, которая серьезно увеличивает напряженность. В руководстве страны уверены: регулярность таких тренировок и переброска в регион стратегических сил, включая авианосцы и атомные подлодки, говорит о подготовке нападения на республику. Пхеньян не допустит ни малейшей угрозы своему суверенитету, заверили в военном ведомстве.