Бродячие собаки во Владивостоке буквально разбирают на части припаркованные машины

С необычной проблемой столкнулись автовладельцы в столице Приморья. На улицах Владивостока все чаще фиксируют случаи нападения бездомных собак на припаркованные машины. Четвероногие вандалы царапают двери, грызут покрышки, отрывают бамперы и регистрационные знаки. На днях одну стаю бродячих рецидивистов удалось поймать. Животных поместили в приют, где о них позаботятся специалисты.

Все три собаки-рецидивисты пойманы. Упитанные взрослые бродячие псы, кажется, даже в клетках чувствуют себя хозяевами положения. Они держали под контролем большой микрорайон во Владивостоке. Днем почти не показывались, а ночью разбирали на запчасти машины.

""Умные собаки, Вы сами видите, разбирают отечественные автомобили и прячутся возле здания прокуратуры. Как бы это ни было смешно, но они очень умные", - восхищается Артем Карпушкин, ветеринарный врач — кинолог.

Хватка настолько сильная, что бампер отлетает как листок бумаги. Затем в ход идет госномер. И даже сигнализация не останавливает. Стаю хвостатых преступников в ярость приводили уличные коты. Ночью псы гоняли их по району, те прятались под машинами. И собаки буквально взламывали кузов, пытаясь достать беглецов.

Машину Ольги собаки разобрали в четыре ночи прямо под ее окнами. Говорит, все спали и даже лая не слышали. А масштаб бедствия увидели только утром: "Чтобы так просто гуляли собаки, такого не было. Они именно на котов пришли. Их прикормили, жителям жалко их, и вот доприкармливались".

Уличные псы нападали и на людей. Так, в соседнем Артеме женщина, защищая детей от агрессивного животного, получила множественные укусы. Ее госпитализировали. Выяснилось, что собака была на самовыгуле, но хозяин так и не объявился.

Ежегодно на улицах Приморья отлавливают и доставляют в приют тысячи бродячих собак. При этом безнадзорными считаются и те, у кого, вроде, есть хозяин, но документов на животного нет. Сейчас власти рассматривают законопроект, чтобы все такие собаки пожизненно содержались в приюте.

"Сейчас собака отлавливается, помещается в приют. Там она проходит карантин, ее вакцинируют стерилизуют, и если она не агрессивная, то ее возвращают обратно, за исключением общественных мест, детских садов и школ. А безвозвратный отлов - она отлавливается и всегда там", - объясняет Станислав Крушинский, руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края.

Сегодня на пожизненном содержании находятся только агрессивные собаки. Это примерно 10 процентов от отловленных. Но сотрудники приюта делают все, чтобы даже такие животные смогли найти новых хозяев.

"Для нас безвозвратный отлов - это не отловить его и содержать всю жизнь, а дать шанс ему на вторую жизнь, это социализация животного, чтобы собака обрела семью и жила в доме", - говорит Галина Плутахина, руководитель приюта.

Сейчас в крае единовременно могут содержаться более двух тысяч собак. И власти планируют построить еще один приют.

По словам кинологов, собака всегда будет охранять то место, где она ест. И как бы защищая свою территорию, может проявить агрессию к любому прохожему. Поэтому сейчас разрабатывается еще одна мера, по которой нельзя будет подкармливать бродячих животных в общественных местах и вблизи жилых домов. Сейчас специалисты определяют суммы штрафов и разрабатывают порядок привлечения к ответственности жителей, которые прикармливают безнадзорных собак.