Сотни мощных взрывов этой ночью прогремели в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены военные объекты, которые использовали неонацисты. Пожары вспыхнули в порту и пригородах Одессы. Очевидцы сообщают о повторных детонациях, что указывает на уничтожение складов с боеприпасами. Массированной атаке также подверглись предприятия украинского ВПК в Днепропетровской области. Зафиксировано не менее 10 взрывов. В городе Каменское целью мог стать завод "Каметсталь". Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам Украины — это ответ на попытки неонацистов нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. Критическая ситуация для ВСУ и в курском приграничье. Наши штурмовые группы прорвали оборону врага и освободили монастырь в селе Горналь.

Первые кадры освобожденного Свято-Николаевского монастыря в селе Горналь. Примерно три недели его удерживали бандеровцы. В церкви и трапезной устроили огневые точки. Забаррикадировали двери. Не заваленной оставили только одну, которая вела на задний двор, к реке. А сразу за ней – Сумская область. Кто успел, туда и убежали. Но костяк бандеровцев остался в Горнале. Лежать. На улицах и среди развалин.

Монастырь в качестве опорного пункта ВСУ выбрали не случайно. Массивные стены спасали от осколков. Господствующая высота позволяла видеть всю обстановку в радиусе нескольких километров. И еще, чисто бандеровский цинизм, террористы прекрасно понимали, что русские не станут сбрасывать на обитель авиабомбы. И значит, массированных ударов не будет. Так и случилось. Морпехам пришлось освобождать монастырь в прямом, стрелковом бою. Храм и постройки, конечно пострадали. Но их можно без труда восстановить. При этом, уходя из монастыря, боевики подорвали ряд строений на территории монастыря, пишет ТАСС.

Не исключено, что в ближайшие недели рухнут и основные позиции в ВСУ в Волчанске. В освобожденной части города, наши штурмовики поднимают российский флаг. Это конечно еще не полное освобождение. Но факт - противника удалось выбить еще из четырех высотных домов.

Форсировать события группировка "Север" не планирует. Да и зачем, если постоянное отступление на Харьковщине, оборачивается для противника катастрофическими потерями. Только убитыми за сутки - более 200 человек.

А вот операторы "Ланцета" выследили и подорвали польскую гаубицу "Краб". Наверное, в украинском Генштабе этому налету страшно удивились. Ведь, если верить киевской пропаганде, "Ланцеты" у русских давно закончились. Но еще больше ВСУ удивились ракетному удару по базе иностранных наемников в Изюме. Ведь по умолчанию этот объект был секретный.

Серьезные потери у бандеровцев и в Часовом яре. В объективе дрона-разведчика — очередная безумная операция командиров ВСУ. Через поле в город отправлен резерв бронетехники и десант. Ни прикрытия с воздуха, ни артиллерии, ни понимания куда ехать. Спустя полчаса итог: три БМП с пехотинцами и танк сожжены.