Косметику и бытовую химию решили исключить из списка параллельного импорта

Минпромторг решил сократить перечень товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обновленный приказ находится на регистрации в Минюсте.

В Минпромторге пояснили, что отечественно производство постепенно заполняет недостающие позиции, кроме того, наращиваются поставки продукции из дружественных стран. В результате перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Ранее стало известно о планах Минпромторга урезать объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам.

В прошлом месяце сообщалось, что изменения в список товаров для параллельного импорта готовы. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что они будут направлены в основном на сокращение перечня в части косметики и бытовой химии, передает ТАСС.