Муж Леры Кудрявцевой задолжал налоговой более 2 млн рублей

У 37-летнего Игоря Макарова был связанный с торговлей бизнес. И вот теперь выяснилось, что на его ИП "висит" внушительный долг в 2,1 миллиона рублей. Однако погасить его молодой супруг Леры Кудрявцевой не может, потому что он, по некоторым данным, безработный. С тренерством у него не получилось, бизнес тоже не задался, констатирует Mash. В окружении судачат, что Игорь не нашел себе занятия и стал много выпивать.

Напомним, что в начале прошлого года Лера Кудрявцева призналась, что рассталась с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Популярная ведущая дала понять, что ушла от него из-за проблем с алкоголем. Однако спустя время Кудрявцева помирилась с Макаровым.

И вот недавно Лера оставила сообщение в телеграм-канале, дав понять, что у нее снова проблемы с мужем, причем по той же самой причине. Несмотря на то, что она быстро удалила публикацию, ее слова успели растиражировать в СМИ.