Мощный взрыв полностью разрушил здание оборонной компании в США

Мощный взрыв прогремел утром на территории предприятия Northrop Grumman в округе Бокс-Элдер в США. Местные жители рассказали телеканалу Fox 13 News, что их дома и почва под ногами тряслись во время детонации.

По предварительным данным шерифа округа Бокс-Элдер, в результате инцидента никто не пострадал. В то же время он отметил, что ситуация может измениться.

Взрыв прогремел утром в ракетном парке Northrop Grumman Rocket Garden, его причину еще предстоит установить. Объект расположен далеко от жилых домов, так что эвакуацию решили не проводить. Здание полностью разрушено. О загрязнении воздуха власти не сообщают. Хотя есть предположения, что в разрушенном цеху производились химические вещества для твердотопливных ракетных ускорителей.