ПВО нейтрализовала украинский дрон вблизи Запорожской АЭС

Очередную попытку атаки на Запорожскую АЭС предпринял киевский режим. Беспилотник ВСУ нейтрализован в 300 метрах от корпуса, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала., сообщило руководство ЗАЭС в Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. О происшествии поставлдены в известность находящие на станции инспекторы Международного агентства по атомной энергии.

В сообщении подчеркивается, что атаки ВСУ – прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности. Также нарушены пять принципов безопасности Запорожской АЭС, которые были установлены МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.