Россиянка захотела "подуховничать" в поле, напилась и спалила его

Жительница Забайкальского края пришла в поле и случайно подожгла его. Инцидент произошел в Краснокаменске.

Как рассказала сама виновница, она пришла в поле, чтобы "отдохнуть, выпить, поразмыслить и подуховничать".

"Маленько напилась. Уронила спичку. Не проконтролировала. Потом смотрю: огонь", — рассказала она.

Женщина добавила, что пыталась потушить огонь. Причем использовала "даже пиво", но это не помогло

В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Женщина будет привлечена к административной ответственности.