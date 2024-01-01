Фигуристка Юлия Липницкая показала детей от разных мужчин

Юлия Липницкая считается одной из самых закрытых персон в отечественном фигурном катании. Она крайне редко оказывается под прицелом камер СМИ, не афишируя деталей своей жизни. Спортсменка работает в ледовых шоу, занимается тренерской работой.

Тем не менее, в конце прошлого года Юлия Липницкая привлекла к себе внимание, когда стало известно, что она родила второго ребенка, причем не от возлюбленного, фигуриста Владислава Тарасенко, от которого воспитывает дочь Каталину, а от другого мужчины.

Вскоре выяснилось, что еще летом 2024 года спортсменка вышла замуж за хореографа и тренера Дмитрия Михайлова. Уже осенью у них родился сын. А сейчас на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Юлия Липницкая опубликовала фотографию подросших наследников.

В Сети пользователи пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Досталось много добрых слов и самой Юлии Липницкой. По мнению фанатов, фигуристка считается не только одной из самых успешных и талантливых представителей спортивной сферы, но и скромной.