Лондон может поддержать намерение Берлина отправить ракеты "Таурус" на Украину, что станет стимулом для вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца в принятии окончательного решения. Об этом пишет британское издание Telegraph. Ранее Мерц заявлял, что дальнобойное оружие предоставит Киеву только после согласования с европейскими партнерами. Впрочем, главная проблема для ВСУ сейчас вовсе не дефицит вооружения, а острая нехватка живой силы.

Несколько десятков человек собрались на стихийный митинг у военкомата в Одессе. Сотрудники ТЦК поймали и доставили сюда волонтера фонда, который помогал боевикам ВСУ.

Акция протеста не помогла. Волонтера отправили в учебную часть под Николаевом. До недавнего времени эта категория была для людоловов неприкосновенной. Но теперь, когда военное положение продлено еще на полгода, под ружье будут ставить всех подряд. И принудительная отправка на фронт вчерашних подростков явно не за горами. На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на воинский учет. На сумму эквивалентную от 35 до 50 тысяч рублей. Все ради того, чтобы Зеленский мог еще какое-то время продержаться у власти.

"Все эти разговоры Зеленского про возможные выборы в мае были просто театральными постановками. Он не намерен участвовать в избирательном процессе. Он дал себе еще 6 месяцев власти, и он будет продлевать конфликт столько, сколько сможет. Украина нарушила частичное прекращение огня. Они продолжили удары по энергоинфраструктуре. Россия, наоборот, сдержала свое слово", - говорит Александр Меркурис, аналитик, Великобритания.

Чтобы и дальше получать финансовую помощь, Зеленский прикидывается, что готов обсуждать мирное урегулирование. Отправил в Париж делегацию из министров обороны и иностранных дел и главу своего офиса. Ермак, Умеров и Сибига должны встретиться с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые тоже находятся в Пятой Республике.

"Стив Уиткофф - это проблема для украинцев и их союзников. Он явно на стороне России. По крайней мере, в своей риторике. Он говорил, что Владимир Путин хороший парень. Он вернулся после последней встречи с Путиным и сказал, что у него была отличная беседа. Это вызывает беспокойство. Потому что он часто повторяет тезисы Кремля. Например, недавно он говорил о восточных украинских регионах и о Крыме, которые станут ключом к мирному урегулированию", - говорит Кетеван Горджестани, редактор по международным делам France 24.

Эммануэль Макрон уже придумал, чем утешить киевских попрошаек после явно непростого разговора с американцами. Украинские гастролеры в Париже так же встретятся с представителями Франции, Германии и Великобритании, так называемой коалиции желающих. Желающих повоевать с Россией. Но очень не любящих вспоминать, чем заканчивались предыдущие походы что немцев, что французов на Москву. Бундестаг исключил послов России и Беларус из числа приглашенных на главную церемонию 80-летия Великой Победы. Это сделано по рекомендации МИДа Германии. Видимо, последователи нацистской идеологии не могут смотреть в глаза потомкам тех, кто уничтожил фашизм. Это, впрочем, не мешает русофобам потреблять наш газ. Очень хотят от него отказаться, но никак не могут. ЕС отложил запрет на импорт российского СПГ из-за пошлин США. Боятся остаться совсем без топлива.

"Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт российского CПГ в предстоящих пакетах санкций из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников. Брюссель хочет воспользоваться желанием США расширить экспорт газа в ЕС для переговоров по снижению американских пошлин, но пока не известны требования Вашингтона", - пишет Reuters.

В ЕС очень надеются на предстоящую встречу итальянского премьера Джорджи Мелони с Дональдом Трампом. У них сложились неплохие отношения. И здесь евробюрократы на время отбросили все свои игрища в толерантность к различным меньшинствам в большой политике. Уговаривать Трампа сбавить обороты в торговой войне отправили кого надо — белую фигуристую блондинку.